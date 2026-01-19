Coppa del Mondo sci alpino Kitzbuehel 2026 | programma orari tv streaming Arriva la leggendaria Streif!
La Coppa del Mondo di sci alpino a Kitzbühel nel 2026 si avvicina, portando con sé il prestigioso appuntamento sulla celebre pista Streif. In questo articolo troverai il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire le gare di questa storica tappa di fine stagione. Un evento che rappresenta un momento importante per gli appassionati di sci, con un calendario ricco di emozioni e competizioni di alto livello.
Gennaio, mese da sempre dedicato alle grandi classiche, trova la sua degna chiusura: arriva la leggendaria Streif. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile si prepara ad affrontare un trittico di gare dal fascino garantito sulla storica pista di Kitzbuehel. Aprirà le danze il SuperG di venerdì 23 gennaio, mentre sabato 24 si correrà la discesa libera. Entrambe le gare inizieranno alle 11:30. Chiuderà la tre giorni austriaca lo slalom speciale di domenica 25 con le due manche che scatteranno alle 10:30 e alle 13:30. Il mondo dello sci italiano auspica che lo scorso fine settimana sia stato quello della definitiva consacrazione per il talento di Giovanni Franzoni. 🔗 Leggi su Oasport.it
La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si avvicina alle fasi decisive, con il programma di Flachau che si inserisce nel calendario di gennaio. In questa fase, le gare di slalom infrasettimanale offrono agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le prestazioni delle atlete, tra l’obiettivo della Sfera di Cristallo e la preparazione ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina, in programma a febbraio.
La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026 torna a Madonna di Campiglio con una gara di slalom infrasettimanale. Di seguito, trovate il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire l’evento con chiarezza e precisione. Dopo una pausa natalizia, l’appuntamento rappresenta un momento importante per gli appassionati di sci alpino.
