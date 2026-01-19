Coppa d’Africa la surreale ‘lotta’ per l’asciugamano tra il portiere del Senegal e i raccattapalle del Marocco

Durante la finale di Coppa d’Africa 2026, si è verificato un episodio insolito tra il portiere del Senegal e i raccattapalle del Marocco, riguardante la disputa per un asciugamano. Un momento che ha attirato l’attenzione per la sua natura inusuale, inserendosi tra le tante vicende sportive di questa partita conclusasi con la vittoria del Senegal. Un episodio che rimarrà nella memoria come uno dei dettagli più singolari di questa edizione del torneo.

(Adnkronos) – Una storia che ha contorni surreali nella finale di Coppa d’Africa 2026, vinta dal Senegal contro il Marocco. Nei minuti finali dell’ultimo atto del torneo, il secondo portiere senegalese Yehvann Diouf si è trasformato in ‘guardiano’ dell’asciugamano del titolare Édouard Mendy, dopo che i giocatori del Marocco avevano tentato in ogni modo di portarlo via durante la partita. A guidare la carica, durante i supplementari (sotto una fitta pioggia), i marocchini Hakimi e Saibari. Poi, i rinforzi e l’arrivo (addirittura) dei raccattapalle per riuscire nell’impresa di togliere il telo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

