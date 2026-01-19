Coppa d'Africa la Napoli senegalese esulta per il trionfo contro il Marocco

La comunità senegalese di Napoli si è riunita per celebrare la vittoria in Coppa d'Africa contro il Marocco. Tra caroselli, bandiere e cori, i cittadini hanno espresso orgoglio e gioia per il successo della squadra nazionale, rinnovando il senso di appartenenza e identità culturale. La celebrazione si è svolta in un clima di rispetto e allegria, riflettendo l'importanza di questo traguardo sportivo per la comunità locale.

A Napoli festa grande per la comunità senegalese dopo la vittoria in Coppa d'Africa: caroselli in strada, bandiere e cori come nel 2021. Senegal campione d'Africa, dal ritiro al trionfo: Pape Gueye decide ai supplementari una finale caotica contro il Marocco

Il Senegal si laurea campione d’Africa, vincendo una finale combattuta contro il Marocco ai supplementari. A Rabat, la nazionale guidata da Pape Thiaw ha conquistato il secondo titolo continentale, superando i tempi regolamentari e portando a casa una vittoria importante per il calcio senegalese. La gara, intensa e ricca di tensione, ha visto un risultato deciso nel periodo supplementare, consolidando il prestigio della squadra nel continente. Leggi anche: Il dramma di Saïss, in lacrime in Marocco-Comore: Coppa d’Africa già finita dopo solo 15 minuti La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Senegal-Marocco 1-0: i senegalesi vincono la Coppa d'Africa in una finale folle. Gol vittoria di Gueye, Brahim Diaz sbaglia un rigore. Cosa è successo - Una finale che resterà nella storia soprattutto per quanto accaduto nei minuti finali dei ... ilmessaggero.it

