Coppa d’Africa il video della finale più pazza del mondo | rigore al 98? il Senegal se ne va poi rientra il Marocco sbaglia il Senegal segna

La finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco a Rabat è stata caratterizzata da episodi sorprendenti, culminati con un rigore al 98° minuto. L’arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha assegnato un penalty molto contestato, portando a un finale ricco di tensione e colpi di scena. Un evento che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, diventando una delle partite più discusse e memorabili del torneo.

L’hanno già ribattezzata la finale più pazza del mondo, quella tra Senegal e Marocco, a Rabat. Sullo 0-0, al 98? dei tempi regolamentari l’arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha fischiato un rigore per la squadra di casa, contestatissimo dai giocatori del Senegal. Tanto che l’allenatore Pape Thiaw ha fatto segno ai propri uomini di uscir e. L’unico a rimanere in campo è stato Sadio Mané, che ha cercato di convincere i propri compagni a rientrare. E alla fine c’è riuscito, consentendo l’esecuzione del rigore. Incredibilmente, il giocatore più forte del Marocco, Brahim Diaz, ha provato a fare il cucchiaio e il portiere ha parato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Rigore al 98' per il Marocco, il Senegal esce dal campo. Poi torna e Brahim sbaglia il cucchiaio!

