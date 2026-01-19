La Coppa d’Africa 2025-26 in Marocco, pensata come prova generale per il Mondiale 2030, ha mostrato aspetti positivi e criticità. Tra stadi all’avanguardia e una copertura globale, il torneo ha evidenziato anche problematiche come traffico, proteste e sospetti di favoritismi. Un evento che, più che celebrare il calcio africano, ha messo in luce le sfide di un sistema sotto pressione.

L’edizione 2025-26 in Marocco, pensata come prova generale per il Mondiale 2030, ha messo in mostra stadi e copertura globale, ma anche traffico paralizzato, proteste delle federazioni, sospetti di favoritismi e una finale esplosiva: più che una celebrazione del calcio africano, un torneo che ha rivelato tutte le fragilità di un sistema sotto pressione.. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino: «Le brutte scene a cui abbiamo assistito devono essere condannate e non devono mai più ripetersi. Ribadisco che non hanno posto nel calcio».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Coppa d’Africa, il laboratorio del caos: tra ambizioni mondiali, polemiche e nervi scoperti

Coppa d’Africa, bufera sul rigore di Brahim Diaz: sospetti, risse e polemiche mondialiLa finale di Coppa d’Africa è stata segnata da tensioni e polemiche dopo il rigore di Brahim Diaz, che ha determinato l’esito della partita tra Marocco e Senegal.

La Coppa d’Africa al via tra le polemiche (e perché il Senegal ce l’ha con Fabregas)La Coppa d’Africa 2025, in programma dal 21 dicembre in Marocco fino al 18 gennaio 2026, è già al centro di polemiche e discussioni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Coppa d'Africa, è ancora caos: il Marocco annuncia un reclamo contro il Senegal - Duro anche Infantino: "Tra campo e spalti scene inaccettabili" ... corrieredellosport.it