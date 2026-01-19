Continua la maledizione di Ezio Capuano | è finita con il Giugliano E arriva a 15 esoneri in carriera

Ezio Capuano conclude la sua esperienza con il Giugliano, segnando il suo quindicesimo esonero in carriera. Dopo aver guidato diverse squadre, questa volta il suo percorso si interrompe con una sconfitta che chiude un ciclo. La sua carriera, caratterizzata da numerosi cambi di panchina, continua a riflettere le sfide e le incertezze del mondo del calcio professionistico.

Finisce nel peggiore dei modi l’avventura di Ezio Capuano sulla panchina del Giugliano. L’ex tecnico salernitano, già reduce da polemiche, esoneri e contenziosi giudiziari come quello con il Trapani, conclusosi a favore del tecnico dopo il licenziamento, sembrava poter risollevare le sorti dei gialloblù. Invece, la tanto attesa svolta non è arrivata. Capuano, allenatore vulcanico e dall’indole combattiva, ha alle spalle una carriera lunga e piena di esperienze in diverse piazze: Avellino, Taranto, Trapani, Foggia e molte altre squadre. A Giugliano, il percorso si è arenato quasi subito. Le difficoltà non sono mancate: tra moduli che non hanno funzionato, scelte sui giocatori contestate e una buona dose di sfortuna, il tecnico non è riuscito a dare continuità di risultati alla squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

