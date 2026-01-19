Conte | Calendario assurdo ma contro il Copenaghen testa alta e fiducia nell’impresa

L’allenatore della squadra ha commentato il calendario fitto e difficile della stagione, sottolineando come, nonostante le sfide, si affronta con determinazione e fiducia. Prima del match contro il Copenaghen, ha evidenziato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di credere nelle proprie possibilità, sottolineando l’obiettivo di reagire con impegno e serenità di fronte alle difficoltà.

Alla vigilia della sfida tra Napoli e Copenaghen, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa con la consueta franchezza. Il tecnico azzurro non nasconde il proprio disappunto per la gestione del calendario, un tema che torna centrale nelle sue parole. «Giochiamo ogni tre giorni, è una cosa assurda. Chi fa il calendario dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza», afferma, sottolineando le difficoltà di una stagione che non concede pause. Nonostante il fitto susseguirsi di impegni, Conte ribadisce la necessità di restare concentrati sul lavoro quotidiano. «Noi ci concentriamo su di noi. Sappiamo di affrontare un’ottima squadra, ma siamo qui concentrati», spiega, mostrando rispetto per il Copenaghen senza perdere consapevolezza dei propri mezzi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Conte: “Calendario assurdo, ma contro il Copenaghen testa alta e fiducia nell’impresa” “Crediamo nell’impresa”: il messaggio di fiducia della Curva Nord a mister e giocatoriLa Curva Nord dimostra ancora una volta di essere il cuore pulsante del Pisa, offrendo un sostegno incondizionato a mister e giocatori. Buone notizie per Conte, Anguissa dovrebbe rientrare contro il Copenaghen (Corsport)Il Napoli si prepara alla sfida contro il Copenaghen con alcune novità in vista del rientro di Anguissa, che potrebbe tornare disponibile dopo l’infortunio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Napoli, Conte: "Quarta gara in 9 giorni, calendario assurdo. Assenze? Non piangiamo" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della partita della League Phase di Champions League contro il Copenhagen interverrà in conferenza. tuttomercatoweb.com

