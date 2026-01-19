confindustria evoluzione e sviluppo delle aziende familiari

Le aziende familiari rappresentano una componente fondamentale dell’economia italiana. In un contesto in continua evoluzione, affrontano sfide legate al passaggio generazionale e all’adattamento ai mercati globali. È importante comprendere le strategie e le opportunità che possono favorire il loro sviluppo sostenibile nel tempo. Confindustria analizza le dinamiche di crescita e le trasformazioni che caratterizzano queste realtà imprenditoriali.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Le aziende familiari costituiscono l’ossatura del tessuto economico italiano, tuttavia dinamiche come il passaggio generazionale e l’adeguamento ai nuovi scenari globali rappresentano sfide cruciali per la loro sopravvivenza e la loro crescita. Per approfondire questi temi, Confindustria Toscana Sud, in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C. e Rotary Club Arezzo Est, organizza l’incontro "EVOLUZIONE E SVILUPPO DELLE AZIENDE FAMILIARI", che si terrà giovedì 22 gennaio alle ore 18, presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud (Via Roma, 2). “Le imprese familiari hanno fatto grande l’Italia, sono caratterizzate da una forte resilienza grazie ad una visione orientata al lungo periodo e ad un capitale umano coeso e fortemente motivato; sono sicuramente un modello di successo, ma richiedono una pianificazione rigorosa per affrontare i cambiamenti – dice Giordana Giordini, Presidente di Confindustria Toscana Sud – insieme a Federico Sella, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Patrimoni Sella & C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

