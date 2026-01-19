Domani alle ore 14:00, Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica. Il tecnico toscano approfondirà le strategie e le considerazioni sulla sfida, offrendo spunti utili per analizzare l'incontro. L'evento rappresenta un momento importante per comprendere le prospettive della squadra in una competizione di grande livello.

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica, ecco quando parla il tecnico toscano alla vigilia del match di Champions League. L’orario ufficiale. La Juventus entra ufficialmente in clima partita, definendo l’agenda per la giornata di vigilia in vista dell’importante sfida contro il Benfica. Domani, martedì 20 gennaio, la squadra scenderà in campo per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e sciogliere i dubbi di formazione. L’appuntamento è fissato per le ore 12:00 presso il JTC della Continassa per l’ allenamento di rifinitura. La sessione sarà aperta ai media per i primi quindici minuti (fino alle 12:15), permettendo a cronisti e operatori di catturare le prime immagini del gruppo al lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica, quando parla il tecnico alla vigilia del match di Champions. L’orario ufficiale

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Pafos: quando parla il tecnico alla vigilia del match di Champions. L’orario ufficiale

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: quando parla il tecnico alla vigilia del match. L’orario ufficiale

Martedì, nel consueto appuntamento pre-gara, Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Cremonese. L’allenatore bianconero affronterà i temi principali legati alla partita, offrendo spunti sulle strategie e le modalità di preparazione. L’orario ufficiale della conferenza è stato comunicato, consentendo ai tifosi e ai media di seguire l’evento in modo preciso e puntuale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sassuolo-Juventus, niente conferenza stampa pre gara per Grosso e Spalletti - Fabio Grosso e Luciano Spalletti, allenatori di Sassuolo e Juventus, non parleranno in conferenza stampa per presentare il match tra le 2 squadre che si giocherà domani sera al Mapei Stadium ... tuttojuve.com