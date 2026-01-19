Confartigianato Bergamo Viaggio aggregativo a Karpathos Iscrizioni aperte fino al 30 gennaio

Confartigianato Bergamo annuncia l'apertura delle iscrizioni per il viaggio aggregativo a Karpathos, previsto per il 2026. Dopo un anno di pausa, l’evento torna come occasione di relax e socialità, rivolto agli associati e ai loro familiari. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 gennaio. Un’opportunità per condividere momenti di svago in un contesto di comunità e convivialità.

Dopo un anno di pausa, per il 2026 Confartigianato Imprese Bergamo rilancia uno degli appuntamenti più apprezzati dalla comunità associativa: il viaggio-soggiorno aggregativo, aperto agli associati e ai loro familiari, pensato come occasione di relax, socialità e condivisione. La meta scelta è la splendida isola greca di Karpathos, dove natura incontaminata, tradizioni autentiche e spiagge selvagge offrono il contesto ideale per una vacanza all’insegna del benessere. Il soggiorno si svolgerà da venerdì 12 a venerdì 19 giugno 2026 presso il Veraclub Konstantinos Palace, struttura affacciata direttamente sul mare e situata a pochi passi dal centro di Pigadia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Le iscrizioni restano aperte fino al 15 gennaio prossimo

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 20262027 sono aperte fino al 15 gennaio. La convocazione riguarda bambini e bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023. È importante rispettare questa scadenza per garantire l’accesso ai servizi educativi previsti. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune.

