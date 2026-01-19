Condò | Juve fuori dal giro scudetto ora il mercato è decisivo

Secondo Paolo Condò, la sconfitta della Juventus a Cagliari rappresenta un punto di svolta nella stagione dei bianconeri. La partita ha evidenziato come la squadra sia ormai fuori dalla corsa al titolo, rendendo il mercato un elemento cruciale per il futuro. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per rilanciare il percorso competitivo della Juventus.

La sconfitta di Cagliari pesa più della classifica. Secondo Paolo Condò, il ko ha segnato uno spartiacque netto nella stagione della Juventus, che oggi appare fuori dalla corsa scudetto e costretta a guardarsi alle spalle. Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, Condò sottolinea come la Roma abbia allungato, lasciando ai bianconeri "il cerino acceso del quinto posto". Ma il punto centrale è un altro: il distacco accumulato dall' Inter ha assunto contorni difficili da colmare, con troppe squadre nel mezzo e una strada definita ormai troppo accidentata. L'analisi va oltre il singolo episodio.

