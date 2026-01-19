Condannato Anan Yaeesh | il tribunale dell’Aquila definisce terrorismo la lotta palestinese

Il tribunale dell’Aquila ha condannato Anan Yaeesh, palestinese arrestato nel gennaio 2024, a cinque anni e sei mesi di reclusione. La sentenza ha definito come terrorismo l’attività di lotta palestinese. La decisione si inserisce nel quadro giudiziario italiano sui casi di partecipazione a gruppi considerati terroristici. La vicenda solleva questioni sulla definizione di lotta armata e sui limiti della giurisdizione italiana in ambito internazionale.

I giudici della Corte d’Assise dell’Aquila hanno condannato il palestinese Anan Yaeesh, arrestato nel gennaio 2024, a cinque anni e sei mesi di reclusione. La sentenza identifica le sue attività come “associazione con finalità di terrorismo internazionale”. Molti solidali hanno accolto la decisione con grida e cori di protesta, mostrando profonda vicinanza all’uomo. L’imputato non ha mai negato tale affiliazione, rivendicando la scelta di resistere come un atto fondamentale della propria vita di fronte all’occupazione del suo paese d’origine. “Resistere è stata la scelta migliore della mia vita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

A L’Aquila, il tribunale ha condannato Anan Yaeesh, palestinese, a cinque anni e sei mesi di reclusione per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Gli altri imputati sono stati assolti. La sentenza è stata accolta con manifestazioni di protesta e slogan di solidarietà, tra cui “Palestina libera” e “ora e sempre resistenza”.

Il processo a tre cittadini palestinesi, tra cui Anan Yaeesh, si è concluso con una condanna e due assoluzioni davanti alla Corte d’Assise dell’Aquila. In passato, il Movimento 5 Stelle aveva espresso sostegno a Yaeesh in sede parlamentare. La vicenda evidenzia come le posizioni politiche possano evolversi nel corso di un procedimento giudiziario, che si è concluso con una sentenza definitiva.

