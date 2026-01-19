Concorso infanzia e primaria PNRR3 oggi inizia prova orale in Lombardia Ruolo possibile a settembre 2026 Le convocazioni

Oggi in Lombardia si svolge la prova orale del concorso per l'infanzia e primaria PNRR3, in conformità con le convocazioni del DDG n. 23982025. Le convocazioni sono state inviate ai candidati ammessi, che hanno raggiunto il voto minimo richiesto. Il ruolo assegnato potrà essere effettivo a partire da settembre 2026. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione per le future assunzioni nel settore scolastico.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. I candidati sono tenuti a presentarsi nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Al termine di ogni seduta ciascun candidato riceverà immediata comunicazione del punteggio conseguito attraverso il Portale Unico del reclutamento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

