Concerti a Teatro | ' Minimalismo vs Bartók' ne parlano i protagonisti
Stasera al Teatro Civico di La Spezia si tiene il terzo appuntamento della rassegna
La Spezia, 19 gennaio 2026 – Nel terzo appuntamento di ' Concerti a Teatro ' – la rassegna di musica classica promossa da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz – in programma stasera, lunedì al Teatro Civico (ore 20.45), 'Minimalismo vs Bartók', un percorso musicale che attraversa alcune delle principali traiettorie del Novecento, mettendo in dialogo linguaggi e poetiche apparentemente distanti, affidato a un quartetto di interpreti di alto profilo. Protagonisti della serata Biagio Zoli ed Emiliano Rossi alle percussioni e Andrea Rebaudengo e Valentina Messa ai pianoforti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Novecento a Concerti a Teatro. In scena ‘Minimalismo vs Bartók’
Il Teatro Civico ospita il terzo appuntamento di ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica organizzata da Fondazione Carispezia sotto la direzione artistica di Miren Etxaniz. L’evento, intitolato ‘Il Novecento a Concerti: Minimalismo vs Bartók’, propone un confronto tra due influenti approcci musicali del secolo scorso, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto e riflessione sulla musica del Novecento.
