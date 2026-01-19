Concentrare nella piana polo scolastico e sportivo

A Santa Maria a Monte, si propone di concentrare il polo scolastico e sportivo nella piana, puntando a migliorare servizi e strutture per la comunità. Tuttavia, negli ultimi tredici anni, si è assistito a scelte che hanno compromesso progetti validi, invece di valorizzarli. È importante confrontarsi con approcci più lungimiranti, capaci di favorire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento delle opportunità per cittadini e giovani.

SANTA MARIA A MONTE "Tredici anni senza visione. Anziché valorizzare i progetti validi ereditati dalle amministrazioni di Sinistra, si è scelto di smantellare, sprecando opportunità preziose per il futuro della comunità". Lo dicono Elisa Eugeni e Patrizia Faraoni, consigliere comunali dell'opposizione Sinistra Plurale a Santa Maria a Monte. "I numeri ci danno ragione – dicono – Durante la fase delle osservazioni al Piano strutturale abbiamo sollevato questa problematica. La popolazione si stabilizza mentre l'età media aumenta. Il calo delle nascite non è compensato dall'immigrazione e la popolazione scolastica diminuisce anno dopo anno.

È prevista una riqualificazione totale del polo sportivo di Pian di Scò, con un investimento superiore a 420 mila euro. L'intervento mira a migliorare le strutture e i servizi offerti, valorizzando il ruolo della struttura nel territorio. L'intervento garantirà un ambiente più funzionale e accogliente per gli utenti, contribuendo allo sviluppo delle attività sportive locali e al benessere della comunità. Leggi anche: Quasi pronto il Polo scolastico di Ponterio

