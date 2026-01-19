Con voi fin dall’inizio | i servizi per la maternità all’ospedale di Bergamo

L’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo invita a scoprire i servizi dedicati alla maternità durante l’open day previsto per il 27 febbraio. Un’occasione per conoscere le opportunità offerte dall’ospedale fin dall’inizio del percorso, con un’attenzione particolare alla cura e all’assistenza delle future mamme. Un evento informativo pensato per accompagnare le famiglie in una delle tappe più importanti della vita.

I SERVIZI. L’Asst Papa Giovanni XXIII li presenterà in un «open day» in programma il prossimo 27 febbraio. Ingresso gratuito e aperto a tutti. Dopo il successo del primo open day tenutosi lo scorso 10 ottobre, l’Asst Papa Giovanni XXIII propone per venerdì 27 febbraio un secondo incontro di presentazione del «Percorso Nascita», pensato per offrire alle famiglie un’occasione unica per conosce da vicino l’ampia gamma di servizi dedicati alla maternità offerti dall’Asst Papa Giovanni XXIII. Un momento prezioso per incontrare i professionisti che ogni giorno accolgono mamme, papà e neonati con competenza, sensibilità ed esperienza, e per ricevere informazioni chiare e dirette sull’organizzazione del punto nascita dell’Ospedale di Bergamo e dei servizi consultoriali attivi a Borgo Palazzo e a Villa d’Almè. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Milan – Como, salta la trasferta in Australia? Abodi: “Dubbi fin dall'inizio”

La sfida tra Milan e Como, inizialmente annunciata come la prima partita di Serie A disputata fuori dall’Italia in Australia, ha suscitato numerosi dubbi e polemiche fin dalle prime fasi di pianificazione. Le incertezze riguardano principalmente la validità e la fattibilità dell’evento, portando a una crescente discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

