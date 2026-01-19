Con Proteus Leonardo apre la strada all’elicottero navale autonomo
Leonardo ha realizzato il primo volo automatizzato di Proteus, un elicottero senza pilota sviluppato per la Royal Navy. Questo innovativo progetto segna un passo importante nella modernizzazione dell’aviazione navale britannica, introducendo tecnologie autonome per operazioni più efficienti e sicure. La soluzione di Leonardo si inserisce in un contesto di evoluzione tecnologica che mira a migliorare le capacità delle forze navali nel rispetto degli standard di affidabilità e sicurezza.
Il primo volo automatizzato di Proteus, l’elicottero senza pilota sviluppato da Leonardo per la Royal navy, rappresenta un passaggio chiave nella trasformazione dell’aviazione navale britannica. Il test, condotto presso il Predannack airfield in Cornovaglia, ha dimostrato la capacità di un elicottero di grandi dimensioni di decollare e volare seguendo un profilo prestabilito senza intervento diretto umano. Non si tratta solo di un successo tecnologico, ma di un segnale strategico in un contesto segnato dal ritorno della competizione marittima e dall’esigenza di aumentare presenza e persistenza operativa con risorse limitate. 🔗 Leggi su Formiche.net
