Con l' Australian Open riparte la caccia a quello che è il grande sogno di ogni tennista il Grande Slam
Con l'inizio dell'Australian Open, si apre la stagione dei grandi tornei dello Slam. Questo evento rappresenta il primo passo verso il sogno di ogni tennista: conquistare il Grande Slam. La corsa si svolge tra tre continenti, coinvolgendo Melbourne, Parigi, Londra e New York. Tra i favoriti, Sinner e Alcaraz si contendono il titolo, in un percorso che potrebbe definire il futuro del tennis mondiale.
Sinner o Alcaraz? Con l'inizio del nuovo anno e il primo torneo dello Slam, l'Australian Open, la domanda è molto semplice: chi riuscirà a fare il Grande Slam? Un percorso che farà tappa in tre continenti: l'Australia con il torneo di Melbourne, l'Europa con il Roland Garros e Wimbledon, l'America con gli US Open e che, secondo i pronostici, solo il nostro campione e la sua nemesi spagnola cpossono pensare di vincere. Che cos'è il Grande Slam e chi lo ha vinto nella storia. Conquista il Grande Slam un giocatore che vince nella stessa stagione tutti e quattro i titoli dello Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche: Australian Open 2026, sarà un grande Slam azzurro: tutti i tennisti italiani che parteciperanno al torneo di Melbourne
Alcaraz cambia rotta: nuovo coach, servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian Open
Carlos Alcaraz si appresta a tornare in campo con un nuovo coach, rinnovando il suo approccio al gioco. Dopo un periodo di cambiamenti e allenamenti intensi in Spagna, il tennista mira a perfezionare il servizio e a consolidare la propria posizione nel circuito. L’obiettivo principale resta il sogno del Career Grand Slam agli Australian Open, un traguardo che richiede costanza e dedizione.
Panatta e la battuta sugli Australian Open: "Cobolli aveva male al pancino. Sinner? Vediamo in quali condizioni..." - L'analisi dell'ex tennista sulla prima giornata dello Slam australiano: "Alcaraz ha vinto facile, ma non poteva perdere contro quel giocatore. msn.com
Potapova rimonta all’Australian Open, vince con un dito fratturato e spegne le polemiche su quel post copiato da Kasatkina: "Erano parole perfette, non vedo nulla di sbagliato" facebook
Prosegue il 1° turno degli Nel secondo giorno del torneo in campo Arnaldi, Maestrelli, Bellucci e Djokovic Guarda gli #AustralianOpen, LIVE su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.