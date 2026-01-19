Con l'inizio dell'Australian Open, si apre la stagione dei grandi tornei dello Slam. Questo evento rappresenta il primo passo verso il sogno di ogni tennista: conquistare il Grande Slam. La corsa si svolge tra tre continenti, coinvolgendo Melbourne, Parigi, Londra e New York. Tra i favoriti, Sinner e Alcaraz si contendono il titolo, in un percorso che potrebbe definire il futuro del tennis mondiale.

Sinner o Alcaraz? Con l'inizio del nuovo anno e il primo torneo dello Slam, l'Australian Open, la domanda è molto semplice: chi riuscirà a fare il Grande Slam? Un percorso che farà tappa in tre continenti: l'Australia con il torneo di Melbourne, l'Europa con il Roland Garros e Wimbledon, l'America con gli US Open e che, secondo i pronostici, solo il nostro campione e la sua nemesi spagnola cpossono pensare di vincere. Che cos'è il Grande Slam e chi lo ha vinto nella storia. Conquista il Grande Slam un giocatore che vince nella stessa stagione tutti e quattro i titoli dello Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con l'Australian Open riparte la caccia a quello che è il grande sogno di ogni tennista, il Grande Slam

Leggi anche: Australian Open 2026, sarà un grande Slam azzurro: tutti i tennisti italiani che parteciperanno al torneo di Melbourne

Alcaraz cambia rotta: nuovo coach, servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian Open

Carlos Alcaraz si appresta a tornare in campo con un nuovo coach, rinnovando il suo approccio al gioco. Dopo un periodo di cambiamenti e allenamenti intensi in Spagna, il tennista mira a perfezionare il servizio e a consolidare la propria posizione nel circuito. L’obiettivo principale resta il sogno del Career Grand Slam agli Australian Open, un traguardo che richiede costanza e dedizione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Panatta e la battuta sugli Australian Open: "Cobolli aveva male al pancino. Sinner? Vediamo in quali condizioni..." - L'analisi dell'ex tennista sulla prima giornata dello Slam australiano: "Alcaraz ha vinto facile, ma non poteva perdere contro quel giocatore. msn.com