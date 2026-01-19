La Juventus si prepara a un cambiamento importante, con un giocatore che a giugno lascerà la squadra. Spalletti ha deciso di non confermarlo per la prossima stagione, segnando la fine di un ciclo. La recente sconfitta contro il Cagliari ha influito sull’umore e sulle prospettive del club, che ora si concentra sul futuro e sui possibili movimenti di mercato.

Spalletti ha deciso di bocciarlo e non confermarlo in vista della prossima stagione: se non partirà a gennaio, saranno comunque i suoi ultimi mesi a Torino La sconfitta in casa del Cagliari ha colpito pesantemente le ambizioni, ma più che altro l’entusiasmo che si era giustamente creato nella Juventus dopo una lunga serie di risultati utili. Anche se la prestazione è stata molto buona a livello tecnico, con il record di possesso palla (78%) per una squadra uscita sconfitta al triplice fischio. Però i limiti si sono palesati soprattutto al centro dell’attacco, dove manca un centravanti di ruolo, di peso, che raccolga determinati palloni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Con la Juventus è finita, l’addio è solo rimandato: a giugno svuoterà l’armadietto

Dybala-Roma, nessuna separazione a gennaio: addio rimandato a giugno?

La Roma e Dybala continuano il loro cammino insieme, con l’addio rinviato a giugno. Mentre si avvicina il gennaio, cresce l’attesa per le decisioni future, in un contesto di mercato che potrebbe portare importanti novità. Con il 2026 sempre più vicino, i riflettori sono puntati sulla strategia giallorossa e sulle eventuali mosse per rafforzare l’attacco nel prossimo futuro.

Pazienza al limite, è finita con la Juventus: addio sempre più vicino

Dopo la sconfitta con il Cagliari, la Juventus sembra ormai aver perso le speranze di lottare per lo scudetto. La partita ha segnato un passo importante verso la fine della loro corsa in questa stagione, lasciando i tifosi e gli analisti a riflettere sul futuro del team e sulle possibili strategie per i prossimi appuntamenti.

