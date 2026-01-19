Como spettacolare all’Olimpico | Lazio travolta 0-3

Nella 21ª giornata di Serie A, la Lazio subisce una sconfitta casalinga per 3-0 contro il Como. La partita, disputata all’Olimpico, ha visto i biancocelesti perdere terreno in classifica, complicando le ambizioni europee. Dopo il recente successo a Verona, la squadra di Sarri dovrà ora affrontare la sfida di recuperare punti e fiducia per mantenere le proprie aspirazioni stagionali.

La Lazio crolla all’Olimpico e vede allontanarsi l’Europa: nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, il Como si impone con un netto 3-0 sul campo dei biancocelesti, noni in classifica e chiamati a dare continuità dopo il successo di Verona. La squadra di Cesc Fàbregas domina dal primo all’ultimo minuto, mentre la Lazio di Maurizio Sarri si smarrisce presto e non trova mai una vera reazione. Il risultato è pesante, la prestazione ancora di più. Primo tempo: Como lucido, Lazio fragile. Il match si indirizza subito. Dopo pochi minuti il Como passa: manovra rapida sulla sinistra, palla dentro e Martin Baturina trova il destro vincente, complice una deviazione che sorprende Ivan Provedel. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

