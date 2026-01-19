Il Como affronta questa sera a Roma l’esame decisivo per la corsa europea. Alle 20:45, i lariani cercano punti importanti in una trasferta fondamentale per mantenere vive le ambizioni di qualificazione. La sfida rappresenta un passaggio chiave nella stagione, con la squadra pronta a mettere in campo determinazione e attenzione per ottenere un risultato positivo e proseguire il proprio percorso.

Trasferta a Roma, stasera alle 20,45, per il Como in cerca di punti in grado di alimentare il sogno europeo. La sconfitta in casa contro il Milan per 3-1 non lascerà segni sulla filosofia dei lariani, ma andrà verificato l’eventuale contraccolpo psicologico, come ha affermato Cesc Fabregas. "La prima sconfitta in casa è stata, come quella sberla bonaria che ti dava la mamma, quando ero piccolo, per svegliarti e non commettere più errori. Abbiamo perso ingenuamente due palle a centrocampo e abbiamo subito due gol, spero che la lezione serva contro la Lazio ". Essendo alla terza partita in nove giorni, il tecnico farà dei cambiamenti, non solo di uomini ma anche di ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como, esame per l’Europa. Fabregas rilancia Rodriguez

Leggi anche: LIVE Alle 18 Napoli-Como: Conte col 4-3-3. Fabregas rilancia Rodriguez dal 1'

Leggi anche: LIVE Alle 18.30 Como-Verona: Fabregas con Kuhn e Jesus Rodriguez

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Como, all’esame della patente gli fanno togliere la giacca: vengono fuori microcamera e auricolari - Como, 5 marzo 2025 – Quando gli hanno fatto togliere la giacca, non è più riuscito a proseguire l’esame. ilgiorno.it

SERIE A | Caccia a Inter e Milan in fuga, Napoli in frenata all'esame Sassuolo. Roma cerca riscatto col Toro, spiccano Bologna-Fiorentina e Lazio-Como. Il quadro del prossimo turno di campionato. #ANSA - facebook.com facebook

SERIE A | Caccia a Inter e Milan in fuga, Napoli in frenata all'esame Sassuolo. Roma cerca riscatto col Toro, spiccano Bologna-Fiorentina e Lazio-Como. Il quadro del prossimo turno di campionato. #ANSA x.com