Commercio si accende una nuova vetrina | apre il salone specializzato nella colorazione e nei ricci

A Bondeno apre Blonde Parrucchieri, il nuovo salone in via Bonati 19, dedicato alla cura e alla colorazione dei capelli. Gestito da Alice Friso, esperta nella lavorazione dei ricci e nelle tecniche di colorazione, il centro offre servizi specializzati in un ambiente professionale e accogliente. Una nuova opportunità per chi cerca competenza e attenzione alle esigenze dei propri capelli, nel rispetto delle tecniche più aggiornate del settore.

Ha tagliato il nastro in via Bonati 19 a Bondeno Blonde parrucchieri, il nuovo salone di Alice Friso, specializzata nella colorazione e nel trattamento dei capelli ricci. La titolare è una ragazza di Bondeno che per anni ha accumulato esperienza nel settore lavorando all’estero, principalmente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Si accende una nuova vetrina in Gad: l'ex assessore apre un bar ai piedi del grattacielo Novità nel commercio, apre a fine mese una nuova filiale Tedi ad Arezzo in via Guelfa

Arezzo si prepara ad accogliere una nuova apertura commerciale. A fine mese, infatti, verrà inaugurata una filiale Tedi in via Guelfa 26, offrendo ai cittadini un punto di riferimento per lo shopping di prodotti di uso quotidiano. Questa nuova sede si inserisce nel panorama commerciale della città, contribuendo a rafforzare l'offerta locale e a migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti.

