Commento sessista all’arbitra Vismederi | Ci dissociamo il telecronista chiede scusa

Durante la partita tra Vismederi Costone e College Borgomanero a Siena, è stato pronunciato un commento sessista nei confronti dell’arbitra. La Vismederi ha espresso pubblicamente la propria dissociazione, mentre il telecronista ha successivamente chiesto scusa. L’incidente ha suscitato attenzione sui social, evidenziando l’importanza di rispetto e correttezza nel contesto sportivo.

Siena, 19 gennaio 2026 – Una frase sessista e offensiva nei confronti dell’ arbitra pronunciata durante un time out dell’incontro fra la Vismederi Costone e il College Borgomanero, sabato sera a Siena al PalaOrlandi, ha fatto il giro dei social. Immediata la presa di posizione della società, subito dopo l’incontro di serie B interregionale maschile di basket che, per la cronaca, è terminato 89-78 per i padroni di casa. “Vismederi Costone Siena si dissocia completamente da alcune espressioni irriguardose pronunciate durante la telecronaca della partita fra la prima squadra e il College Borgomanero basket”, recita il comunicato subito postato sui social. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commento sessista all’arbitra. Vismederi: “Ci dissociamo”, il telecronista chiede scusa Leggi anche: “C’è da dire che lei…”. Il commento in tv su Silvia Toffanin ed è gelo in studio: “Noi ci dissociamo” «Vai a lavare i piatti», l’insulto sessista dalla tribuna contro l’arbitra Arianna Quadro. Come ha reagito il pubblico – Il video

