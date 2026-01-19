Come vedere Sinner-Gaston in tv e streaming Australian Open 2026 | orario programma alternative

Per seguire Sinner-Gaston agli Australian Open 2026 in TV e streaming, è importante conoscere orari e modalità di visione. Di seguito, trovi tutte le informazioni sul programma, le alternative e i canali disponibili per assistere all’incontro, che segna il debutto di Sinner sul cemento di Melbourne in questa edizione del torneo.

Jannik Sinner affronterà Hugo Gaston al primo turno degli Australian Open 2026: il campione in carica farà il proprio esordio sul cemento di Melbourne per cercare di difendere lo Slam vinto nelle ultime due edizioni e allargare la propria bacheca, che lo scorso anno ha impreziosito con le affermazioni a Wimbledon e alle ATP Finals. Il fuoriclasse altoatesino incrocerà l’insidioso Hugo Gaston, partendo comunque con tutti i favori del pronostico in terra oceanica, dove ha sempre espresso un grande livello di tennis. L’appuntamento è per martedì 20 gennaio (terzo match dalle ore 01.30 italiane, non inizierà prima delle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ecco le informazioni su dove seguire in TV e streaming il match tra Jannik Sinner e Hugo Gaston agli Australian Open 2026. L’incontro si terrà martedì 20 gennaio, con inizio previsto non prima delle 09:00 ora italiana. Di seguito, il programma completo e le modalità di visione per non perdere l’appuntamento con il primo turno del torneo.

