Come la guerra al terrore ha preparato la repressione di oggi

L'espansione dell'Ice ha contribuito a rafforzare una forza di sicurezza autonoma, meno soggetta ai controlli democratici. Questo processo si inserisce in un contesto in cui, dopo la guerra al terrore, si sono sviluppate strategie di repressione più sofisticate e permanenti. La crescente fiducia di alcune componenti politiche in questa istituzione ha influenzato l'evoluzione delle politiche di sicurezza e controllo negli Stati Uniti.

La repressione in corso a Minneapolis andrebbe analizzata come la fase finale di un processo di militarizzazione della polizia cominciato molti anni fa. Si tende infatti a dimenticare che molte delle tattiche e dei comportamenti che ci scandalizzano e ci sembrano eccezionali hanno radici precise nelle politiche di sicurezza adottate dopo l'11 settembre 2001. La prima svolta ci fu con la cosiddetta guerra alla droga, una serie di politiche di contrasto al traffico di stupefacenti avviata a partire dagli anni settanta e intensificata negli anni ottanta. La crescente diffusione di sostanze e dipendenze negli Stati Uniti fu trattata non come un problema sanitario o sociale ma come una guerra interna: più arresti, pene più dure, carcerazione di massa e un'enorme espansione dei poteri e delle risorse per polizie e forze federali.

Mazzucco: 11 settembre, 24 anni dopo: tra guerra al terrore e strategia dello shock

