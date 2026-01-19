come funziona il bazooka europeo contro i dazi di trump

Lo strumento anti coercizione, bazooka che von der Leyen ha rifiutato di usare con Trump - La Francia ieri ha chiesto alla Commissione di Ursula von der Leyen di utilizzare lo strumento anti coercizione dell'Ue per rispondere alla decisione di Trump di imporre dazi ai paesi europei per costringerli a cedere la Groenlandia. Anche diversi deputati europei hanno sostenuto questa richiesta. Soprannominato il "bazooka" (il suo acronimo inglese è ACI), lo strumento anti coercizione è stato introdotto nel 2023 pensando alla Cina e finora non è mai stato utilizzato. Il suo obiettivo è permettere all'Ue di rispondere alla coercizione economica, colpendo i paesi terzi che utilizzano la politica commerciale con l'obiettivo di interferire "nelle legittime scelte sovrane dell'Ue o di uno stato membro". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'Ue reagisce a Trump, contro i dazi 93 miliardi di contromisure. Macron per il bazooka anti-coercizione

L’Unione Europea risponde alle recenti decisioni di Donald Trump, annunciando 93 miliardi di euro in contromisure ai dazi. In un contesto di tensioni crescenti, Macron propone l’uso di strumenti forti per contrastare le politiche coercitive. La reazione europea si inserisce in un quadro di delicatezza commerciale e geopolitica, mentre gli sviluppi si verificano nel momento in cui l’Europa avvia negoziati importanti, come quello con il Mercosur.

Dazi, Macron risponde a Trump: “La Ue usi il bazooka”

Il recente scambio tra Donald Trump e Emmanuel Macron evidenzia le diverse strategie adottate nei confronti dell’Europa. Mentre l’ex presidente americano ricorre spesso ai dazi come leva di pressione, il presidente francese suggerisce l’uso di strumenti più decisi, come il “bazooka”. Questa dinamica riflette le diverse sensibilità e approcci delle due nazioni nell’affrontare le questioni commerciali e diplomatiche con l’Unione Europea.

