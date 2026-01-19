Come farà il Napoli a comprare i giocatori a gennaio avendo il mercato bloccato

Il Napoli potrà rafforzare la rosa a gennaio solo dopo aver concluso le eventuali cessioni di Lang e Lucca, poiché il mercato rimane bloccato fin quando queste operazioni non saranno ufficializzate. Solo in quel momento sarà possibile valutare nuove acquisizioni e pianificare eventuali interventi sul mercato in modo conforme alle normative vigenti.

Il Napoli potrà fare mercato solo quando saranno ufficialmente effettuate le eventuali cessioni di Lang e Lucca. La società partenopea ha un solo modo per acquistare giocatori.

La Lazio sta finalizzando la cessione di Taty Castellanos al West Ham, con una trattativa da circa 30 milioni di euro. L'attaccante, che lascerà la squadra a gennaio, si trasferirà in Premier League. Nel frattempo, Sarri ha richiesto l'acquisto di due nuovi giocatori per rinforzare la rosa durante il mercato invernale.

