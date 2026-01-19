Il campione olimpico Steve Guerdat si è imposto nella seconda tappa della Fei World Cup a Lipsia, a bordo del 12enne castrone svedese Albfuehren’s Iashin Sitte. Mentre Guerdat conferma la sua competitività, l’Italia continua a crescere nel panorama equestre internazionale, dimostrando un progresso costante e un interesse crescente per questa disciplina.

Il già campione olimpico ginevrino Steve Guerdat in sella al 12enne castrone svedese Albfuehren’s Iashin Sitte (un figlio di Tinkas Boy) ha vinto ieri a Lipsia la seconda tappa del girone di ritorno della Fei World Cup. Guerdat ha prevalso grazie al miglior tempo su altri 5 binomi capaci di chiudere la gara con doppio zero. L’ultimo a partire nel secondo giro, il francese Delestre, specialista della velocità, ha galvanizzato il pubblico pronto a vederlo acchiappare il primo posto. Con il sèlle-francais Gatsby du Tillard, l’asso transalpino ha tentato in tutti i modi di battere il tempo strepitoso di Guerdat, tenendo tutti col fiato sospeso, ma nonostante un giro strepitoso è riuscito a inserirsi ’solo’ al 2° posto, consegnando il trionfo al campionissimo elvetico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Comanda Guerdat, ma l’Italia cresce

Leggi anche: L’Italia cresce poco ma in primavera fuori dall’austerità

Leggi anche: Italia, più occupati ma lavoro precario: cresce il divario di genere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Comanda Guerdat, ma l’Italia cresce - Il già campione olimpico ginevrino Steve Guerdat in sella al 12enne castrone svedese Albfuehren’s Iashin Sitte (un figlio di Tinkas Boy) ha vinto ieri a Lipsia la seconda tappa del girone di ritorno d ... msn.com