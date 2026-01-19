Colpo di scena Sondaggio Mentana i numeri a sorpresa | flop totale

Il recente sondaggio Mentana rivela numeri inaspettati, evidenziando un flop totale per alcune forze politiche. Mentre il panorama politico si stabilizza ai livelli più alti, emergono segnali di difficoltà tra le forze di minoranza. L'inizio dell’anno indica un quadro complesso e in evoluzione, con dati che meritano attenzione per comprendere meglio le tendenze future.

Il nuovo anno politico si apre con segnali di consolidamento per le forze di vertice e qualche scricchiolio nelle retrovie. Secondo l’ultima rilevazione Swg diffusa oggi, 19 gennaio 2026, lo scenario delle intenzioni di voto premia la costanza dei due principali schieramenti, pur evidenziando dinamiche interne contrastanti. In vetta alla classifica del gradimento non accenna a fermarsi la corsa di Fratelli d’Italia: la formazione guidata dalla premier Giorgia Meloni mette a segno un ulteriore balzo in avanti, guadagnando lo 0,2% e portandosi a un solido 31,1%. Una performance che distanzia nettamente i diretti inseguitori e conferma la centralità del partito di via della Scrofa negli equilibri nazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

