Collaboratore scolastico sospeso per presunti abusi su otto alunne minorenni | disposti obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un anno

Un collaboratore scolastico di un istituto comprensivo in Emilia Romagna è stato sospeso con obbligo di dimora e allontanamento dal servizio per un anno, nell'ambito di un'indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni. La situazione è attualmente al centro di un procedimento giudiziario, mentre le autorità competenti continuano le verifiche per accertare eventuali responsabilità.

Un collaboratore scolastico in servizio presso un istituto comprensivo in un comune dell’Emilia Romagna è stato destinatario di un provvedimento cautelare per presunti abusi sessuali su otto alunne di età inferiore ai 14 anni. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ha disposto la sospensione immediata dal pubblico servizio per 12 mesi e l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali. Le alunne si sono confidate con alcuni docenti dell’istituto, che avrebbero attivato tempestivamente le procedure di segnalazione alle autorità competenti. I militari hanno raccolto testimonianze e riscontri che avrebbero delineato un quadro di presunti abusi seriali che si sarebbero verificati tra ottobre e novembre 2025.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Abusi su 8 alunne minorenni in corridoio e in bagno: indagato un collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico è attualmente sotto indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni, avvenuti tra ottobre e novembre 2025. Le accuse riguardano comportamenti come abbracci forzati, baci e adescamenti, spesso in spazi isolati della scuola, tra cui corridoi e bagni. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e tutela degli studenti all’interno dell’istituto.

Reggio Emilia, avrebbe abusato di otto alunne: sospeso un collaboratore scolastico

A Reggio Emilia, un collaboratore scolastico è stato sospeso dall’incarico dopo aver avuto comportamenti inappropriati nei confronti di otto alunne. L’uomo è stato sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire la vicenda. La scuola e le autorità continuano a collaborare per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.

