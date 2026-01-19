Coldiretti torna in piazza per salvare l' agricoltura europea | a Strasburgo anche gli agricoltori novaresi

Il 20 gennaio, agricoltori novaresi e del Vco parteciperanno a Strasburgo a una manifestazione promossa da Coldiretti, volta a richiamare l’attenzione sulla tutela e il futuro dell’agricoltura europea. L’iniziativa mira a sensibilizzare istituzioni e pubblica opinione sull’importanza di sostenere un settore strategico e fondamentale per l’economia e il patrimonio rurale del continente.

Ci saranno anche gli agricoltori novaresi e del Vco domani, martedì 20 gennaio, in piazza a Strasburgo per manifestare a sostegno dell'agricoltura europea.La Coldiretti scende infatti di nuovo in strada, questa volta davanti alla sede del Parlamento europeo, per protestare contro il Mercosur e.

