Coalizioni sulla griglia dei nomi Stretta per i due candidati E si lavora già sulle squadre

Le coalizioni sui candidati principali sono ormai delineate, con una scelta stretta tra Vincenzo Ceccarelli e Stefano Tenti, mentre si prosegue con l’organizzazione delle squadre di supporto. Luciano Ralli conferma che il processo è in corso, lasciando ancora aperta la possibilità di un coinvolgimento di Marco Donati. Nei prossimi giorni si definiranno i nomi e le strategie per la corsa verso Palazzo Cavallo.

"Siamo in campo" certifica Luciano Ralli, quasi a dire: il dado è tratto. A giorni si saprà se a portare il vessillo del fronte progressista verso Palazzo Cavallo sarà Vincenzo Ceccarelli o Stefano Tenti, con un margine ancora aperto su Marco Donati. A latitudini opposte, Piero Melani Graverini lavora alla squadra prima di sciogliere la riserva. L’annuncio dell’avvocato le cui quotazioni restano alte, è ormai imminente, questione di giorni. Percorso parallelo per la vicesindaco Lucia Tanti, indicata nella rosa dei papabili da ghinelliani e forzisti. Si è concessa una pausa domenicale al Circolo Artistico e un tuffo nella musica "dopo un giorno e mezzo di immersione totale nel programma per Arezzo 2026 e nel mettere a punto le proposte per la nuova “squadra” da condividere con la coalizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Provinciali, conto alla rovescia: coalizioni a confronto sui nomi dei candidati

A poco più di un mese dalle elezioni provinciali a Lecce, le coalizioni si preparano a presentare i candidati in un contesto di attesa e confronto. In attesa della discussione sul ricorso del centrodestra contro lo spostamento della data, confermata dal Tar per il 1 febbraio, le varie forze politiche definiscono le proprie strategie e nomi, in un clima di confronto e preparazione alle imminenti consultazioni.

