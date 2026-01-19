Clementine pugliesi campagna disastrosa | crollo della produzione e prezzi troppo bassi

La campagna delle clementine in Puglia sta affrontando una fase difficile, con una significativa riduzione della produzione dovuta a condizioni climatiche avverse come siccità e freddo tardivo. Coldiretti Puglia segnala un calo tra il 50 e il 60%, con conseguenze sui prezzi e sulla disponibilità. Questa situazione evidenzia le sfide del settore agricolo locale e l’impatto delle variazioni climatiche sulla qualità e quantità del raccolto.

Coldiretti lancia l’allarme: siccità e freddo tardivo hanno dimezzato i raccolti, mentre i compensi agli agricoltori non coprono i costi. “Subito un Piano agrumicolo regionale e più controlli sulle importazioni” Bilancio amaro per la campagna delle clementine pugliesi, ormai agli sgoccioli. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che parla di un’annata difficilissima, segnata da un crollo della produzione tra il 50 e il 60% a causa della siccità e del freddo tardivo. A pesare, però, non è solo la quantità di prodotto disponibile. Secondo l’organizzazione agricola, infatti, i prezzi riconosciuti agli agricoltori restano troppo bassi, al punto da non consentire di coprire neppure i costi sostenuti per coltivazione e raccolta.🔗 Leggi su Baritoday.it

Stop totale per Napolitano Store, sequestrato tutto: 5,7 milioni evasi e prezzi troppo bassi per essere veri

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato l’intera attività di Napolitano Store, società di Casalnuovo di Napoli operante nel settore degli elettrodomestici e telefoni. Il provvedimento nasce dall’evasione fiscale di 5,7 milioni di euro e da prezzi estremamente bassi, ritenuti irregolari. L’operazione mira a contrastare il fenomeno dell’illegalità economica e a tutelare il mercato.

