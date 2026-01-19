Claudio Carlomagno voleva bruciare il volto di sua moglie Federica Torzullo E' questa l' ipotesi dei magistrati per l' omicidio di Anguillara

Secondo i magistrati, Claudio Carlomagno avrebbe pianificato di infliggere gravi ustioni a sua moglie, Federica Torzullo, trovata morta e sepolta vicino all’azienda di Anguillara Sabazia. L’indagine si concentra sulle circostanze del decesso e sui possibili motivi alla base di questo gesto. La vicenda, ancora oggetto di approfondimenti, solleva interrogativi sulla dinamica dell’omicidio e sui rapporti tra i due coniugi.

Claudio Carlomagno voleva bruciare il volto di sua moglie Federica Torzullo, trovata cadavere, ieri, sottoterra nei pressi dell'azienda di Anguillara Sabazia. E' questa l'ipotesi della procura di Civitavecchia che ha indagato il marito della donna per omicidio e occultamento di cadavere. Carlomagno oggi, davanti al procuratore Alberto Liguori e al pm Gianluca Pignotti, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia.

Claudio Carlomagno ha cercato di fare a pezzi e incendiare il corpo della moglie Federica Torzullo dopo averla uccisa. È questo uno dei dettagli che emerge nel decreto di fermo a carico dell'uomo che da ieri si trova in carcere a Civitavecchia. Il 45enne, a ca - facebook.com facebook

#Anguillara Femminicidio #FedericaTorzullo. Il marito della vittima Claudio Carlomagno è rimasto in silenzio durante l’interrogatorio. Secondo gli inquirenti l’uomo stava per fuggire. Il procuratore ha parlato di “omicidio orrendo”. x.com

