Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo in Brianza per la prima del loro film

Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo sono presenti a Brianza per la prima del loro nuovo film, “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno. Alla serata di anteprima parteciperanno anche i protagonisti, offrendo un’occasione per conoscere da vicino il cast e approfondire il progetto cinematografico. L’evento rappresenta un momento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, nel rispetto delle normative vigenti.

In sala con gli attori. Alla prima del nuovo film “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno arriveranno anche i protagonisti. Giovedì 22 gennaio alle ore 19:50, presso il multisala The Space Cinema Vimercate, Edoardo Leo e Claudia Pandolfi saluteranno gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del loro film, in uscita proprio giovedì. Un film che racconta la storia di Alessandra (interpretata da Claudia Pandolfi) e di Valerio (interpretato da Edoardo Leo). Lei è una splendida quarantenne libera e indipendente, anticonformista e impegnata nel sociale, femminista convinta e allergica alla convivenza e alle lunghe relazioni.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: 2 cuori e 2 capanne: il film con Claudia Pandolfi e Edoardo Leo | TRAILER

Leggi anche: Edoardo Leo e Claudia Pandolfi: è guerra tra i sessi nel trailer di 2 cuori e 2 capanne

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

2 cuori e 2 capanne, recensione: una rom-com popolare che sfrutta (al meglio) i luoghi comuni - Massimiliano Bruno in 2 cuori e 2 capanne dirige Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo (ottimi) in un film che rilegge i cliché contemporanei in ottica romantica, generazionale e sociale. msn.com