Cinque giorni per distruggere le prove Crans Montana l' accusa della Matone

Nella puntata di Quarta Repubblica andata in onda il 19 gennaio si parla della tragedia di Crans Montana. Ospite in studio è Simonetta Matone che punta il dito contro il tardivo arresto dei coniugi Moretti. "Fin dal primo momento ho detto che questi signori andavano arrestati per pericolo di inquinamento delle prove. Questi hanno avuto 5 giorni per distruggere le prove e mettersi d'accordo con il comune." #Matone #CransMontana #quartarepubblica pic.twitter.comJYq0cOIwdl — Quarta Repubblica (@QRepubblica) January 19, 2026 "Fin dal primo momento ho detto che questi signori andavano arrestati per pericolo di inquinamento delle prove - afferma Simonetta Matone - Loro sono stati arrestati dopo 5 giorni con una motivazione a mio giudizio risibile e cioè il pericolo di fuga che in realtà non esisteva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Crans-Montana, il presidente confederale svizzero: “Chiariremo cosa è successo”. Proclamati cinque giorni di luttoIl presidente svizzero Guy Parmelin ha dichiarato che la Svizzera si impegnerà a chiarire le cause dell’incendio nel bar di Crans-Montana, che ha provocato almeno 47 vittime.

Jessica Moretti e le balle ai pm su Crans-Montana, l’accusa della cameriera sul video cancellato: «Riprendeva l’incendio». Il piano di fuga in aereoJessica Moretti, coinvolta nell’incidente di Crans-Montana, avrebbe fornito versioni non veritiere ai pm svizzeri riguardo a due episodi contestati.

