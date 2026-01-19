Cina la crisi demografica si aggrava | nel 2025 la popolazione cala di 3,4 milioni

La Cina si trova di fronte a un crescente calo demografico, con una diminuzione di circa 3,4 milioni di abitanti nel 2025, portando la popolazione totale a circa 1,404 miliardi. Questa tendenza evidenzia le sfide a lungo termine legate alla gestione della popolazione e alle politiche demografiche del paese, con implicazioni significative per l’economia e la società cinese.

La crisi demografica cinese entra in una fase ancora più profonda. Alla fine del 2025 la popolazione della Repubblica popolare è scesa a 1,404 miliardi di persone, con una diminuzione netta di 3,39 milioni rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica, che certificano un trend ormai strutturale e sempre più difficile da invertire. A pesare è soprattutto il persistente squilibrio tra nascite e decessi. Nel 2025 il tasso di natalità si è fermato a 5,63 per mille, mentre il tasso di mortalità ha raggiunto 8,04 per mille, confermando un saldo naturale negativo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La Cina in crisi demografica: per rimediare anche lo stop all’esenzione fiscale sui contraccettivi

La Cina sta affrontando una crisi demografica che spinge il governo a adottare misure per incentivare le nascite. Tra queste, l’introduzione di tasse sui contraccettivi rappresenta una strategia volta a stimolare la natalità. Questa decisione riflette le sfide di un paese che cerca di riequilibrare la propria popolazione, con effetti che potrebbero influenzare il futuro socio-economico della nazione.

La Cina ha aumentato le tasse sugli anticoncezionali per contrastare la crisi demografica del Paese

Dal 1° gennaio 2026, la Cina ha introdotto un’imposta del 13% sui contraccettivi, simile all’IVA italiana. Questa misura mira a contrastare la crisi demografica del Paese, modificando il quadro fiscale relativo ai prodotti per la pianificazione familiare. La novità rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche di incentivazione alla natalità e avrà ripercussioni sul mercato e sui consumatori cinesi.

