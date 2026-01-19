Ciclone mediterraneo in azione | fase critica al Sud e peggioramento esteso con nubifragi

Un ciclone mediterraneo sta interessando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche avverse. La perturbazione si intensifica tra Tunisia e Sicilia, con un minimo barico di circa 1000 hPa e l'infiltrazione di aria fredda in quota, determinando un peggioramento del tempo esteso, accompagnato da nubifragi e criticità in diverse aree del Paese.

Tempo in peggioramento su molte parti del nostro Paese. La situazione sinottica nel corso delle prossime ore vedrà un vortice depressionario approfondirsi e muoversi tra Tunisia e Sicilia, con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa e una goccia d'aria fredda in quota. Tra oggi e domani, secondo il Centro meteo italiano, un'intensa fase di maltempo coinvolgerà le nostre regioni meridionali, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria. Sui settori ionici sono previste precipitazioni molto abbondanti e persistenti con accumuli anche superiori ai 200-400 mm di pioggia. Rischio dunque di nubifragi accompagnati da vento forte e mareggiate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un fronte di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. L’arrivo di un ciclone mediterraneo comporta allerta rossa, con possibili nubifragi, venti intensi e nevicate a bassa quota. Scuole e attività sono state temporaneamente sospese in alcune aree per garantire la sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

