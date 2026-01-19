Nicole Azzetti, giovane promessa del ciclismo italiano, ha partecipato alla Coppa del Mondo a Benidorm insieme a Elisa Bianchi. Durante la gara, Azzetti è caduta battendo la schiena mentre si trovava tra le prime posizioni, concludendo al 14º posto. La competizione ha visto la vittoria di un’altra atleta azzurra, Giorgia Pellizzotti, che aveva già ottenuto quattro maglie tricolore e si è distinta anche in questa gara internazionale.

La tricolore juniores Nicole Azzetti (foto) impegnata in Coppa del Mondo a Benidorm (Spagna) assieme ad Elisa Bianchi dopo una bella gara quando stava lottando con le migliori è scivolata ed ha battuto la schiena concludendo comunque al 14 ° posto preceduta da Bianchi mentre la vittoria è andata ad un’altra azzurra Giorgia Pellizzotti che domenica scorsa ai tricolori di Brugherio aveva concluso ai piedi del podio. "Speriamo non sia niente di grave e si possa riprendere per il mondiale di fine mese – spiega la diesse Cavani –. In Coppa avevamo in gara anche Rebecca Gariboldi 12^ tra le elite e Gioele Bertolini 16° nella corsa dominata da Van der Poll, entrambi autori di due positive prestazioni, mentre Alan Zanolini ha colto una bella vittoria tra gli Under 23 a Monselice nel Trofeo Triveneto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Azzetti, caduta in Coppa del Mondo. Master, quattro maglie tricolore

Ciclismo. Azzetti e Bianchi azzurre in Coppa del mondo

Nicole Azzetti ed Elisa Bianchi, protagoniste recenti ai campionati italiani di Brugherio, sono state selezionate dal ct Pontoni per partecipare all’ultima tappa di Coppa del Mondo juniores a Benidorm. Le due cicliste italiane, entrambe in maglia azzurra, continueranno così il loro percorso internazionale, contribuendo alla rappresentativa italiana in questa importante competizione di ciclismo su strada.

