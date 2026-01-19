Ci ha lasciati Terribile lutto per Stefano De Martino l’annuncio straziante

Stefano De Martino ha annunciato con dolore la scomparsa del padre, Enrico De Martino, avvenuta nella mattina del 19 gennaio all’età di 61 anni. La perdita rappresenta un momento difficile per l’artista e la sua famiglia, che si stringe nel ricordo di una persona cara. La notizia è stata condivisa sui canali social, suscitando grande commozione tra i fan e gli amici.

Lutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico De Martino nella mattina del 19 gennaio all'età di 61 anni. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia, l'uomo versava da tempo in condizioni di salute precarie. Il rapporto tra Stefano e suo padre Enrico è sempre stato definito profondo e complesso. Il conduttore ha più volte raccontato l'affetto condiviso con il genitore, in particolare grazie alla comune passione per la danza, nonostante inizialmente il padre fosse contrario alla carriera del figlio nel settore. "Non voleva farmi ballare", aveva dichiarato Stefano De Martino durante una puntata di Cinque Minuti con Bruno Vespa, sottolineando le preoccupazioni del padre sulle difficoltà della professione.

