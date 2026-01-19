Chivu | Thuram? Non creiamo un caso Lui deve capire una cosa

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Arsenal, Cristian Chivu ha espresso fiducia nei confronti di Marcus Thuram, sottolineando l'importanza di un rapporto professionale chiaro e rispettoso. Il tecnico ha invitato a evitare interpretazioni eccessive, ricordando che ogni giocatore ha bisogno di tempo e di un percorso di crescita all’interno della squadra. Un messaggio di equilibrio e attenzione alle dinamiche interne, fondamentale in un momento cruciale della stagione.

