Chivu si racconta alla UEFA | L’Inter è il mio stile di vita ora l’obiettivo è dominare Sul Triplete dico che…
Chivu, attuale allenatore dell’Inter, si è aperto ai microfoni della UEFA in vista della partita contro l’Arsenal. Nell’intervista, ha condiviso il suo rapporto con il club, definendo l’Inter come il suo stile di vita, e ha illustrato i suoi obiettivi futuri, tra cui la conquista di nuovi traguardi. Ecco le sue parole e le sue prospettive per la sfida imminente.
Cristian Chivu ha concesso una lunga e profonda intervista ai canali ufficiali della UEFA. Non è solo il racconto di un tecnico, ma la dichiarazione d'amore di un uomo che vive in simbiosi con i colori nerazzurri da ormai 18 anni. L'Inter come parte del DNA. Che cosa rappresenta l'Inter per te? « Tantissimo. Sono qui dal 2007, diciotto anni con qualche piccola pausa. Questo club mi è rimasto nel cuore per i trofei, ma anche come stile di vita.
