Chivu si racconta alla UEFA | L’Inter è il mio stile di vita ora l’obiettivo è dominare Sul Triplete dico che…

Chivu, attuale allenatore dell’Inter, si è aperto ai microfoni della UEFA in vista della partita contro l’Arsenal. Nell’intervista, ha condiviso il suo rapporto con il club, definendo l’Inter come il suo stile di vita, e ha illustrato i suoi obiettivi futuri, tra cui la conquista di nuovi traguardi. Ecco le sue parole e le sue prospettive per la sfida imminente.

«Chivu crede nella forza della gioventù e non teme le decisioni forti». Parto da qui, perché questa convinzione racconta bene quello che sta succedendo all'Inter. Domani contro l'Arsenal, Thuram si riprende la maglia numero 9, dopo aver saltato la gara di Udi

«Orgoglio Inter!» Andy Diouf si racconta nel MatchDay Programme #InterLecce #Diouf #MatchDay #SerieA #Chivu #ForzaInter #SanSiro #InterFans

