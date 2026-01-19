Chivu | Sbagliato paragonare Lautaro a Totti Ecco perché

Da gazzetta.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita di Champions League contro l'Arsenal, Chivu commenta le recenti parole di Adani, che aveva paragonato Lautaro a Totti. Il tecnico dell'Inter sottolinea le differenze tra i due giocatori, mettendo in luce l'importanza di rispettare le specificità di ciascuno. Questa riflessione invita a valutare con attenzione i confronti tra calciatori di diversa esperienza e ruolo, mantenendo un approccio equilibrato e obiettivo.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Arsenal, il tecnico dell'Inter risponde ad Adani che aveva accostato il capitano nerazzurro alla leggenda romanista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

chivu sbagliato paragonare lautaro a totti ecco perch233

© Gazzetta.it - Chivu: "Sbagliato paragonare Lautaro a Totti. Ecco perché"

Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: «Paragone Totti-Lautaro? Rispondo così. Vogliamo finire tra le prime 8, ecco cosa servirà domani»In vista della sfida di Champions League tra Inter e Arsenal, Chivu ha presentato la partita nella conferenza stampa pre-gara.

Leggi anche: Collovati ammette: «Ho sbagliato su Chivu, ecco perché. Dal derby mi aspetto questo»

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

chivu sbagliato paragonare lautaroChivu: "Sbagliato paragonare Lautaro a Totti" - Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Arsenal, il tecnico dell'Inter risponde ad Adani che aveva paragonato il capitano nerazzurro alla leggenda romanista. corrieredellosport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.