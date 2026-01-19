Chivu | Sbagliato paragonare Lautaro a Totti Ecco perché

In vista della partita di Champions League contro l'Arsenal, Chivu commenta le recenti parole di Adani, che aveva paragonato Lautaro a Totti. Il tecnico dell'Inter sottolinea le differenze tra i due giocatori, mettendo in luce l'importanza di rispettare le specificità di ciascuno. Questa riflessione invita a valutare con attenzione i confronti tra calciatori di diversa esperienza e ruolo, mantenendo un approccio equilibrato e obiettivo.

Chivu: "Se ho pensato di aver sbagliato a dare il giorno di riposo Magari cambiamo la domanda e diciamo che abbiamo vinto per il giorno di riposo. Io non devo giustificare le mie scelte. A volte prendo decisioni che possono sembrare strane per il calcio it

