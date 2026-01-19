Cristian Chivu si prepara a guidare l'Inter nella sfida di Champions League contro l'Arsenal, riconoscendo la difficoltà dell'incontro. Con un atteggiamento concentrato, il tecnico sottolinea l'importanza di affrontare la partita con attenzione ai dettagli, consapevole delle qualità dell'avversario. L'obiettivo è affrontare la sfida con determinazione, cercando di superare un tabù e portare a casa un risultato positivo.

Cristian Chivu ha presentato Inter-Arsenal di Champions League con la consapevolezza che sarà una gara difficile, decisa dai particolari: "Contro una delle più forti d'Europa che ha molti modi per farti male. Cosa dovremo fare? Vincere, provando a essere la migliore versione di noi stessi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Dirigenza Inter negli spogliatoi dopo il KO con l’Atletico, Chivu: “Detto quel che c’era da dire”

Leggi anche: Chivu: “Ho fumato tre sigarette una dopo l’altra”. L’allenatore esasperato dopo Atletico-Inter

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chivu prepara l’Inter per vincere contro l’Arsenal: “Pronti a sfatare ciò che voi chiamate un tabù” - Arsenal di Champions League con la consapevolezza che sarà una gara difficile, decisa dai particolari: "Contro ... fanpage.it