Chivu e l’Inter una storia che continua | identità responsabilità e ambizione europea

Cristian Chivu, ex giocatore e attuale allenatore dell’Inter, condivide il suo percorso nel club, tra ricordi, responsabilità e ambizioni europee. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Arsenal, Chivu ripercorre il suo legame con l’Inter, il ruolo attuale e il senso di identità che il club continua a coltivare, evidenziando l’importanza di un progetto che unisce passato e futuro nel rispetto della tradizione nerazzurra.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l' Arsenal, Cristian Chivu ha raccontato il proprio percorso nerazzurro in una lunga intervista rilasciata alla UEFA: un racconto che intreccia passato e presente, dal legame personale con l'Inter fino alla responsabilità attuale sulla panchina della prima squadra, passando per la memoria del Triplete e la costruzione di un'identità europea ritrovata. Chivu e l'Inter, un legame che va oltre il campo. "Per me l'Inter rappresenta tantissimo. Ho trascorso così tanto tempo in questo club. Ho iniziato la mia carriera da tecnico nel settore giovanile, dove sono rimasto per sei anni.

