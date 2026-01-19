Chivu | Arsenal squadra più forte ma dimostreremo chi siamo diventati in Europa

L’allenatore dell’Inter, Chivu, riconosce la forza dell’Arsenal, definendolo la squadra più forte. Tuttavia, sottolinea che la squadra nerazzurra ha maturato esperienza e determinazione, pronta a dimostrare il proprio valore in Europa. In vista della sfida di domani, Chivu evidenzia la qualità di Arteta, riconoscendone le capacità e sottolineando che anche lui ha molto da imparare da un tecnico così competente.

Fiducia. Questa è la parola chiave. Quella con cui Cristian Chivu mette nel mirino l'Arsenal: "Affrontiamo una delle squadre più forti d'Europa, hanno speso, hanno identità, crescono di continuo e non hanno vinto la Premier per un pelo. Conosciamo le difficoltà della Champions, delle squadre inglesi, ma sono consapevole anche di quello che siamo noi. Di quello che siamo diventati in Europa negli ultimi anni. Arsenal e Bayern sono le squadre più forti in Europa in questo momento, ma non vuol dire che partiremo sconfitti. Saremo la miglior versione di noi stessi". "Ci vuole atteggiamento propositivo, voglia di rubare palla, di prendersi dei rischi perché abbiamo giocatori in grado di mantenere quel livello di attenzione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter, arriva l'Arsenal: non è imbattibile, ma resta la più forte d'Europa

L'Inter si prepara ad affrontare l'Arsenal, leader in Premier e in Champions League. I Gunners, pur non essendo imbattibili, si distinguono per una difesa solida, un attacco prolifico e una rosa equilibrata. La sfida a Milano si preannuncia intensa, offrendo ai nerazzurri l’opportunità di testare la propria forza contro una delle squadre più competitive d’Europa.

