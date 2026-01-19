Chivu Arsenal fra le big d' Europa ma non partiamo battuti

Chivu sottolinea che, pur riconoscendo Arsenal e Bayern tra le squadre più forti d’Europa, l’Inter non parte sconfitta nelle prossime sfide. La squadra ha le capacità per affrontare queste gare, ma sarà fondamentale mostrare la miglior versione di sé stessa. La sfida si prospetta equilibrata e richiederà attenzione e determinazione da parte dei nerazzurri.

"Sappiamo affrontare queste gare, servirà la miglior versione dell'Inter" MILANO - "Per me Arsenal e Bayern sono fra le più forti d'Europa ma questo non significa che partiamo sconfitti. Cercheremo di giocare la nostra partita, faremo del nostro meglio nel capire i momenti, quello che l'avversario ci offrirà e che ci farà subire". Cristian Chivu e la sua Inter sono pronti al crash test contro i Gunners. Dopo un'ottima partenza nella League Phase di Champions, le sconfitte con Atletico Madrid e Liverpool hanno rallentato la rincorsa a un posto fra le prime otto che assegna il pass diretto per gli ottavi e un passo falso anche domani potrebbe compromettere definitivamente le chance nerazzurre di bypassare i play-off. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’allenatore dell’Inter, Chivu, riconosce la forza dell’Arsenal, definendolo la squadra più forte. Tuttavia, sottolinea che la squadra nerazzurra ha maturato esperienza e determinazione, pronta a dimostrare il proprio valore in Europa. In vista della sfida di domani, Chivu evidenzia la qualità di Arteta, riconoscendone le capacità e sottolineando che anche lui ha molto da imparare da un tecnico così competente.

