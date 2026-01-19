Chivu ai canali UEFA | Questo club ti entra dentro | diventa parte di te Mi riempie…

Cristian Chivu, ex calciatore e figura storica dell’Inter, esprime il suo legame con il club. In un’intervista ai canali UEFA, sottolinea come l’esperienza con l’Inter sia diventata parte di sé, influenzando profondamente il suo percorso. La sua testimonianza evidenzia il valore di un rapporto duraturo, costruito nel tempo e rafforzato da momenti condivisi sul campo e fuori.

Chivu. Cristian Chivu e l’ Inter: un legame profondo, costruito nel tempo e rafforzato da esperienze vissute su ogni fronte possibile. L’attuale tecnico nerazzurro ha raccontato il suo rapporto con il club in una lunga intervista ai canali UEFA, spiegando quanto l’ Inter rappresenti molto più di una semplice tappa professionale. “ Ho trascorso così tanti anni in questo club. Ho iniziato la mia carriera da tecnico nel settore giovanile, dove sono rimasto per sei anni “, ha ricordato Chivu, sottolineando come dal 2007 abbia passato complessivamente 18 anni in nerazzurro, tra campo e panchina. Un percorso che va oltre i trofei, pur importantissimi, e che si intreccia con uno stile di vita e un senso di appartenenza difficili da replicare altrove.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Chivu si racconta sui canali Uefa: «Dell’Inter ti innamori subito. Sono una persona migliore. 2010? Erano 45 anni che l’Inter non la vinceva, è stato bello per questo»

Cristian Chivu si apre sui canali UEFA, condividendo le sue emozioni legate all’Inter e alla vittoria del 2010, dopo 45 anni di attesa. Alla vigilia della sfida contro il Liverpool, il difensore e tecnico nerazzurro riflette sulla sua carriera, sul legame con la squadra e l’importanza di quegli anni nella sua vita.

