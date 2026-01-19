Chiesa Juventus così non si fa | il Liverpool spara altissimo a queste condizioni i bianconeri possono ritirarsi dalla corsa! Il prezzo

Il Liverpool ha fissato a oltre 15 milioni di euro la richiesta per l’esterno Chiesa, una cifra considerata troppo elevata dalla Juventus. Se la trattativa dovesse superare questa soglia, i bianconeri valutano di ritirarsi. La distanza tra le richieste dei Reds e le aspettative della società torinese potrebbe influenzare il futuro del trasferimento.

Chiesa Juventus, i Reds chiedono oltre 15 milioni per l’esterno: cifra ritenuta eccessiva. Il ritorno dell’ex numero 7 perde così quota. La Juventus ha ormai delineato le gerarchie per il mercato di riparazione, compiendo scelte precise che allontanano suggestioni romantiche per favorire profili ritenuti più funzionali e sostenibili. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza ha eletto Daniel Maldini come prima scelta per il ruolo di vice Yildiz, concentrando quasi tutti gli sforzi diplomatici sulla trattativa con l’Atalanta. Di conseguenza, sullo sfondo resta Federico Chiesa, il cui nome aveva scaldato i cuori di parte della tifoseria nelle scorse settimane ma che ora appare sempre più sfumato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chiesa Juventus, l’esterno spinge per tornare: il prezzo fissato dal Liverpool e cosa filtra dalla Continassa

Federico Chiesa desidera tornare alla Juventus, esprimendo la volontà di riavvicinarsi ai bianconeri. Il club inglese, attuale proprietario del suo cartellino, ha stabilito un prezzo di vendita, mentre a Torino si monitorano le possibilità di reintegro. La trattativa, ancora in fase embrionale, prevede diverse variabili e aspetti da definire, con attenzione ai dettagli economici e alle strategie di mercato.

Chiesa alla Juventus, l’affare si farà? Il punto di Romano sulla trattativa. Cosa sta succedendo fra i bianconeri e il Liverpool

Attualmente, la trattativa tra Juventus e Liverpool per l'acquisto di Chiesa sembra essersi temporaneamente fermata. Romano analizza lo stato della negoziazione e le possibili evoluzioni. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti importanti che potrebbero influenzare il futuro del giocatore e delle due squadre coinvolte.

