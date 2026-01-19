Chiellini ricorda Vialli | Le sue parole ti toccavano il cuore Ha ritardato le cure pur di stare con noi – VIDEO

Durante un evento, Giorgio Chiellini ha ricordato Gianluca Vialli, sottolineando l’impatto delle sue parole e il suo impegno nel restare vicino alla squadra. Chiellini ha condiviso ricordi personali e riflessioni sul carattere e sulla dedizione di Vialli, evidenziando il suo ruolo nel mondo del calcio e il legame speciale con la Juventus. Un momento di commozione e rispetto per un uomo che ha lasciato un segno indelebile.

Chiellini durante un evento ha ricordato Gianluca Vialli. Le parole dell’attuale dirigente bianconero sull’ex bomber della Vecchia Signora. Il Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “My name is Luca-Ballata con Vialli”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. Fra i presenti anche Giorgio Chiellini che ha ricordato l’ex bomber bianconero. RICORDO VIALLI – « Vialli riusciva ad alleggerire la pressione, ma anche ti toccava il cuore con discorsi importanti che entravano dentro. Ha dato tanto. Era la parte che mancava allo staff e per noi è stato una guida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini ricorda Vialli: «Le sue parole ti toccavano il cuore. Ha ritardato le cure pur di stare con noi» – VIDEO Leggi anche: Le prime parole di Dragos dopo il ritrovamento di Tatiana: «Il sentimento tra noi non mi ha fatto capire le conseguenze. Voleva cambiare vita» – Il video Alfonso Signorini, Massimiliano Varrese ricorda le sue parole al GF Vip: “Mi hanno segnato”Dopo la conclusione del Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese rivolge nuovamente l’attenzione a un episodio significativo della sua esperienza televisiva. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chiellini: "Vialli una guida per noi della Nazionale. Parlava sempre prima delle gare" - Ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, Giorgio Chiellini ha parlato così dal palco della serata dedicata all'ex. tuttomercatoweb.com

